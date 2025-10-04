इज़रायल ने उड़ाई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश की धज्जियां, गाजा पर की बमबारी, सात लोगों की मौत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल को गाजा पर न हमला करने के आदेश दिए थ। हमास ने इज़रायल के बंधकों को छोड़ने के सहमति जता दी थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इज़रायल को गाज़ा पर हमला न करने के आदेश दिए थ। इसी बीच शनिवार को इज़रायल ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए फिर से गाजा पर बमबारी कर दी। जिसमें सात लोगों की मौत हो गई।
फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इज़रायल के बीच लम्बे समय से युद्ध चल रहा है। युद्धविराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इज़रायल के सभी बंधकों को छोड़ने का आदोश दिया था। हमास की ट्रंप की बात मान युद्धविराम के लिए तैयार हो गए थे और सभी बंधकों को छोड़ने की बात कही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इज़रायल को भी कहा था कि वह अब गाजा पर हमला नहीं करेंगे। इज़रायली सेना ने ट्रंप के इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी और दक्षिणी क्षेत्रों पर बमबारी कर दी। इस बमबारी से फिलिस्तीनियों में हाहाकार मच गया। इज़रायल की बमबारी में सात लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में भर्ती कराया गया है। डाक्टरों ने कई घायलों की हालत गंभीर बताई है।