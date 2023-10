Israel Hamas War: ‘हमास आधुनिक युग का नाजी’, संयुक्त राष्ट्र में बोला इजरायल

Israel Hamas War : यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान (Israel’s Permanent Representative to the UN Gilad Erdan) ने हमास को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। एर्दान ने हमास पर आरोप भी लगाए कि वह इस युद्ध का समाधान नहीं चाहता है। यूएन की बैठक को संबोधित करते हुए गिलाद ने गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास (Palestinian terrorist group Hamas) की तुलना जर्मनी के नाजियों से की। उन्होंने कहा कि इसकी हिंसा और नरसंहार (violence and genocide) जैसी विचारधाराएं एक जैसी हैं। वे जंग रोकने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। एर्दान ने कहा, “जब ऑशविट्ज़ में यहूदी बच्चों को जलाया गया था, तो दुनिया चुप थी। आज, नाज़ी हमास द्वारा बारी और दक्षिणी बस्तियों में यहूदी बच्चों को जला दिया गया और दुनिया फिर से चुप है।”

गिलाद ने कहा कि हमास को सिर्फ एक ही समाधान में दिलचस्पी है वह है यहूदियों का नरसंहार (genocide of the Jews)। हमास 16 सालों से फिलिस्तीनियों पर शासन (rule over Palestinians) कर अत्याचार कर रहा है। उसने सालों तक फिलिस्तीनियों का दमन किया और जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई उसे मार डाला गया।

यूएन में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि हमास ने गाजा में 2007 में सत्ता संभाली तो उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास नागरिकों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। गिलाद ने कहा कि वे स्कूलों में आतंकी अड्डे बनाते हैं। ये लोग आम लोगों के अधिकारों पर कब्जा करते हैं। ये नागरिकों के भोजन और ईंधन को जमा करते हैं।