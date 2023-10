Israel-Hamas War : निक्की हेली ने गाजा से नागरिकों के लिए द्वार नहीं खोलने के लिए इस्लामिक देशों की निंदा की

Israel-Hamas War : इजरायल और हमास के बीच युद्ध (Israel-Hamas War) लगातार जारी है और इसमें दोनों तरफ से हजारों लोगों की संख्या में जानें जा चुकी हैं। युद्ध लगातार गहराता जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें इस युद्ध की तरफ टिकी हुई है। अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली (Republican presidential candidate Nikki Haley) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। निक्की हेली ने रविवार को गाजा के उन नागरिकों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलने के लिए इस्लामिक देशों की आलोचना (Criticism of Islamic countries) की, जो इजरायल के आसन्न जमीनी हमले के कारण अपने घरों से भागने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने ईरानी परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Former US President Barack Obama) और मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन (President Joe Biden) पर भी निशाना साधा और तेहरान पर हमास और हिजबुल्लाह (Hamas and Hezbollah) को मजबूत करने का आरोप लगाया।

निक्की हेली ने रविवार को सीएनएन से कहा, हमें फिलिस्तीनी लोगों की चिंता करनी चाहिए, खासतौर पर निर्दोष लोगों की, लेकिन अरब देश कहां हैं? कहां हैं वे? कहां है कतर? कहां है लेबनान? कहां है जॉर्डन? कहां है मिस्र ? क्या आप जानते हैं कि हम मिस्र को एक वर्ष में एक अरब से अधिक डॉलर देते हैं? वे अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे? वे फिलिस्तीन के लोगों को क्यों नहीं स्वीकार रहे? हेली ने कहा, जनते हैं क्यों? क्योंकि वे हमास को अपने पड़ोस में नहीं चाहते। तो इजराइल अपने पड़ोस में उन्हें क्यों चाहेगा? तो जो हो रहा है उस पर सच्चाई से बात करें। अरब देश फिलिस्तीनियों की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है और वे अपने देश में ऐसा नहीं चाहते।’

हेली ने कहा कि ये इस्लामिक देश अमेरिका पर आरोप लगाएंगे (Islamic countries will blame America)। उन्होंने कहा, वे आएंगे और अमेरिका पर आरोप लगाएंगे,वे इजराइल पर आरोप लगाएंगे। कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर वे चाहें तो इसे रोकने की उनके पास पूरी क्षमता है। उनके पास क्षमता है कि वे हमास से तत्काल उसे रोकने को कहें जो वह कर रहा है।’’ हेली ने कहा , ‘‘ लेकिन आप क्या जानते हैं? कतर हमास और उसके नेतृत्व के साथ काम करना जारी रखेगा। ईरान इस सब के लिए धन देना जारी रखेगा और कुछ नहीं कहेगा। कौन चुप है? अरब का हर देश खामोश है। लेकिन इजराइल पर उंगली उठाएंगे, अमेरिका पर उंगली उठेएंगे।’’ हेली ने कहा कि हमास उन्हें नहीं जाने देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि ‘वे सभी मर जाएं’।