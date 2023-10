Israel Hamas War :  US की ईरान पर बड़ी कार्रवाई, Ballistic Missile के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

Israel Hamas War : इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक कई हाजार लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। खबरों के अनुसार, बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को टार्गेट करने वाले नए प्रतिबंधों को लगाया। ट्रेजरी विभाग के मुताबित अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों (ballistic missile and drone programs) को सक्षम बनाने के लिए ईरान, हांगकांह, चीन और वेनेजुएला में मौजूद लोगों और कंपनियों पर बुधवार को नए प्रतिबंध लगाए। खबरों के अनुसार, इस बाबत जानकारी देते हिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (US Secretary of State Antony Blinken) ने कहा कि अमेरिका आज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों (Iran’s ballistic missile and UAV programs) का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।

अमेरिका ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध

बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर ऐसे समय में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर सुरक्षा परिषद की तरफ से साल 2015 में लगाया प्रतिबंध खत्म होने वाला है। गौरतलब है कि ईरान पर इससे पहले ही कई यूरोपीय देशों(European countries) ने संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान के मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार (Iran’s missile and nuclear sanctions remain in place) रखने का फैसला किया था। जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा था कि जो समझौते हुए थे, ईरान उनका पालन नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा।