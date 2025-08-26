भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ रोजगार मेले में निराश बेरोज़गार युवाओं द्वारा “हाय-हाय” के नारे लगाना चिंताजनक: अखिलेश यादव

  1. हिन्दी समाचार
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य सरकार की ओर से रोजगार ​मेले का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेले में बदइंताजामी से परेशान युवाओं ने नारेबाजी की। युवाओं की गई नारेबाजी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो को शेयर किया है। साथ ही लिखा, भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ रोजगार मेले में निराश बेरोज़गार युवाओं द्वारा “हाय–हाय” के नारे लगाना चिंताजनक है। साथ ही कूड़े में बिखरे मिले बायोडाटा सारा हाल बयान कर रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे बार-बार कहने से अब युवाओं को भी ये सच समझ में आ गया है कि ‘नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं!’ भाजपा जाए तो नौकरी आए!

बता दें कि, मंगलवार को यूपी सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया। 3 दिन में 50,000 नौकरी देने का दावा है। 11000 से 41000 के पैकेज की सैलरी दिये जाने का दावा किया गया है। उसी में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। इस मेले में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे जिसके बाद अव्यवस्था की स्थिति बन गई।

