बिना अधिकार के राहुल गांधी से शपथपत्र मांगना गलत, CEO  से कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग :  अमिताभ ठाकुर

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। इसके क्रम में कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र भेज कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 20 में शपथ पत्र देने तथा गलत शपथ पत्र होने पर कार्यवाही की बात कही।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि निर्वाचन रजिस्ट्रेशन नियम में शपथ पत्र तभी मांगा जा सकता है, जब कोई व्यक्ति निर्वाचकों के नाम बढ़ाने या घटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दे। यहां राहुल गांधी ने निर्वाचकों के नाम घटाने या बढाने के संबंध में प्रार्थना पत्र नहीं दिया था बल्कि चुनावों में अनियमितता के संबंध में गंभीर आरोप लगाए थे।

इन स्थितियों में उनसे इस प्रकार का शपथ पत्र मांगना और उसे सार्वजनिक करना अपने आप में गंभीर अनियमितता दिखती है, जो राजनीति से प्रेरित लगती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदित्य श्रीवास्तव का नाम उत्तर प्रदेश में मतदाता के रूप में दर्ज नहीं होने तथा कर्नाटक के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र दर्ज होने की बात करते हुए राहुल गांधी को असत्य बताने का प्रयास किया। इसके विपरीत सार्वजनिक पटल पर आए तथ्यों से यह पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम वास्तव में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में चार स्थानों पर अंकित है।

अमिताभ ठाकुर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात को प्रथमद्रष्टया सत्यता से परे पाते हुए उनसे स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर राहुल गांधी के प्रेस वार्ता के वीडियो का लिंक संलग्न करते हुए इस वीडियो में कही गई तथ्यों की जांच कराए जाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि इन बिंदुओं पर निर्धारित अवधि में समुचित कार्रवाई नहीं होने पर वे सक्षम फोरम पर जाएंगे।