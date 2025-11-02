  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला…’ प्रियंका ने राजधानी की जहरीली हवा पर जताई चिंता

‘वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला…’ प्रियंका ने राजधानी की जहरीली हवा पर जताई चिंता

Priyanka Gandhi on Delhi's air pollution: देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। रविवार को वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में एम्स और आस-पास के इलाकों में एक्यूआई 421 दर्ज किया गया है, जोकि गंभीर कैटेगरी है। इस बीच वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में जहरीली होती हवा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Priyanka Gandhi on Delhi’s air pollution: देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। रविवार को वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में एम्स और आस-पास के इलाकों में एक्यूआई 421 दर्ज किया गया है, जोकि गंभीर कैटेगरी है। इस बीच वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में जहरीली होती हवा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

पढ़ें :- Video- 'जिस CM को AQI बोलना नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं...' सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर कसा तंज

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “पहले वायनाड और फिर बिहार के बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला है। इस शहर को ढँके प्रदूषण ने मानो उस पर एक धूसर आवरण डाल दिया हो। अब समय आ गया है कि हम सब अपनी राजनीतिक मजबूरियों की परवाह किए बिना एकजुट होकर इस बारे में कुछ करें। केंद्र और राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इस भयावह स्थिति को कम करने के लिए वे जो भी कदम उठाएँगे, हम सब उनका समर्थन और सहयोग करेंगे। साल दर साल दिल्ली के नागरिक इस ज़हरीलेपन का शिकार होते हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं है।

प्रियंका ने आगे लिखा, “सांस की समस्याओं से जूझ रहे लोगों, रोज़ाना स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और ख़ासकर बुज़ुर्गों को इस गंदी धुंध को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की ज़रूरत है, जिसे हम सब साँस ले रहे हैं। रेखा गुप्ता (@gupta_rekha), भूपेन्दर यादव (@byadavbjp), नरेंद्र मोदी (@narendramodi), कृपया तुरंत कदम उठाएं।”

सुबह आठ बजे राजधानी के इन इलाकों में हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी की गई दर्ज

आनंद विहार : (298) AQI

अलीपुर : (258) AQI

अशोक विहार : (404) AQI

चांदनी चौक : (414)

द्वारका सेक्टर-8 : (407) AQI

आईटीओ : (312) AQI

मंदिर मार्ग : (367) AQI

ओखला फेज़-2 : (382) AQI

पटपड़गंज : (378) AQI

पंजाबी बाग : (403) AQI

आरके पुरम : (421) AQI

लोधी रोड : (364) AQI

रोहिणी : (415) AQI

सिरीफोर्ट : (403) AQI

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला...' प्रियंका ने राजधानी की जहरीली हवा पर जताई चिंता

'वायनाड-बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला...' प्रियंका ने...

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर सभी अपराधियों को भेज देंगे जेल

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर...

भाई को मार डाला फिर प्रेग्नेंट भाभी का रेप और मर्डर; 15 साल के लड़के ने पार की हैवानियत की सारी हदें

भाई को मार डाला फिर प्रेग्नेंट भाभी का रेप और मर्डर; 15...

Video: दुलारचंद यादव का पोता बोला- सारा दोष सीधे मुझ पर मढ़ने की चल रही है तैयारी

Video: दुलारचंद यादव का पोता बोला- सारा दोष सीधे मुझ पर मढ़ने...

JDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलार चंद यादव हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

JDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलार चंद यादव हत्याकांड में पुलिस की...

'जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' का उद्घोष दंगा कराने का लाइसेंस बन चुके हैं : स्वामी प्रसाद मौर्य

'जय श्री राम' और 'जय बजरंगबली' का उद्घोष दंगा कराने का लाइसेंस...