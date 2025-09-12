जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में हुए शामिल, पद छोड़ने के बाद पहली बार दिखे

New Vice President C P Radhakrishnan sworn: चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और पदभार ग्रहण किया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पद छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। लाल कुर्ता पहने राधाकृष्णन ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 452 मतों के साथ जीता, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। बता दें कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ था।

समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। एनडीए के एक शीर्ष सूत्र के अनुसार, समारोह के लिए 12 सितंबर की सुबह इसलिए चुनी गई क्योंकि पंडित जी को यह समय “शुभ” लगा था।

इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं।