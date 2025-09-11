क्रॉस वोटिंग के सवाल पर भड़कीं सुप्रिया सुले, बोलीं- महाराष्ट्र को बदनाम न करें

Vice President Election Cross Voting Controversy: उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए नेता क्रॉस वोटिंग का दावा करते हुए इंडिया गठबंधन में फूट की बात कर रहे है। शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरूपम ने शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद चन्द्र) के सांसदों पर एनडीए उम्मीदवार को क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाया है। जिस पर एनसीपी (शरद चन्द्र) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल, जब बारामती लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले से पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र के के कुछ विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। इस पर उन्होंने बुधवार को कहा, ‘अगर 14 मत एनडीए के उम्मीदवार को अनुमान से अधिक मिले तो क्या महाराष्ट्र ने ऐसा किया? उन्होंने कहा, “आप (एनडीए के नेता) महाराष्ट्र को बदनाम क्यों कर रहे हैं? मराठी लोगों को बदनाम मत कीजिए।” उन्होंने कहा, “मतदान गुप्त था, है ना? फिर आपको कैसे पता चला कि ‘क्रॉस वोटिंग’ हुई है?”

सुप्रिया सुले ने आगे कहा, “भाजपा के संजय जायसवाल का कहना है कि 40 (अतिरिक्त) वोट थे। इन 40 में से 11 YSR कांग्रेस के थे, जो ‘इंडिया’ गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भाजपा के सहयोगी दल अपनी सुविधानुसार ही उन्हें समर्थन देते हैं।” बता दें कि शिवसेना नेता (शिंदे गुट) संजय निरुपम ने दावा किया है कि शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) समेत इंडिया के 16 सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया।

निरुपम ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया, ‘इंडिया गठबंधन के 16 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, जिसमें यूबीटी गुट (शिवसेना) के पांच सांसद शामिल थे। शरद पवार गुट (एनसीपी) के सांसदों ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया और उनकी जीत सुनिश्चित की।’ इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही हासिल हुए।