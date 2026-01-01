Jammu and Kashmir: पुंछ में नए साल पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने ड्रोन से गिराया बैग किया बरामद

नई दिल्ली। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नए साल के पहले दिन जम्मू—कश्मीर के पुंछ जिले में भारत—पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर खड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का नापाक प्रयास किया गया। सीमा पार से एक ड्रोन के जरिए संदिग्ध बैग गिराया गया था। इसकी जानकारी होते ही ​नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों ने कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू कर दी। इस संयुक्त अभियान में सेना, एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और पुलिस के जवान शामिल थे।

सेना को तलाशी अभियान के दौरान, पुलस्त्य नदी में ड्रोन से गिराया गया वह बैग बरामद करने में सफलता मिली। जांच के दौरान बैग में तीन पैकेट मिले, जिसमें नशीला पदार्थ, गोलियां और एक आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद हुआ है। बरामद सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि इसके स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जा सके।

बताया जा रहा है कि, पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद सेना के जवान सर्च अभियान चला रहे हैं। इसी इनपुट के चलते सुरक्षा बल पहले से ही उच्च अलर्ट पर थे और सतर्कता बरत रहे थे। इस सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण ही घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया जा सका और एक बड़े खतरे को टालने में मदद मिली। सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही हैं।