  3. Janhvi Kapoor के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, मां Sridevi की इस मूवी के रीमेक में निभाएंगी ये किरदार?

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) अब एक ऐसी फिल्म में नज़र आने वाली है जिसे लेकर वो इमोश्नल हो गयी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की फिल्म 'परम सुंदरी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई । इस फिल्म के बाद जल्द ही उनकी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर में रिलीज होने वाली है।इन दो बड़ी फिल्मों के बीच अब जाह्नवी कपूर के हाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा है, जिसे करना शायद अनन्या से लेकर सारा और राशा हर किसी का ड्रीम होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो जाह्नवी जल्द ही अपनी मां श्रीदेवी की 36 साल पहले आई पॉपुलर फिल्म के रीमेक में दिखाई दे सकती हैं।

By Aakansha Upadhyay 
“चालबाज जाह्नवी कपूर के लिए महज एक फिल्म नहीं है, उससे कई ज्यादा है। ये उनके लिए एक इमोशन है। उनके पास जब ये ऑफर आया, तो उन्होंने बिना देरी किए ये मौका ले लिया। हालांकि, वह इस किरदार को निभाने के लिए पूरी सावधानी बरत रही हैं। चालबाज के लिए वह आसपास के लोगों से राय ले रही हैं। वह प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ ही उन्हें तुलना किए जाने की चिंता भी है। वह सितंबर के एंड तक ये कन्फर्म कर देंगी कि वह चालबाज का रीमेक करेंगी या नहीं”।

36 साल पहले माँ  लूटी थी वाहवाही अब बेटी की तैयारी 

बता  दें की 36 साल पहले फिल्म आई चालबाज  को श्री देवी की आइकोनिक फिल्मों में से एक है। फैंस ने इसे खूब प्यार दिया था।

 

