  3. Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के पावन मौके पर तुलसी से जुड़े करें ये पांच उपाय, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य

Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के पावन मौके पर कृष्ण जी के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन कान्हा की पूजा-उपासना के साथ तुलसी के कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है।

By संतोष सिंह 
श्रीकृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। इस दिन कान्हा को भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा करें। शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक प्रज्ज्वलित करें और मां तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें।

जन्माष्टमी के पावन दिन घर में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और परिवार के सदस्यों पर भगवान की खूब कृपा रहती है।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान तुलसी जरूर अर्पित करें। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं।

जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी माला अर्पित करें। ऐसा करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

