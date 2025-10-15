JDU Candidates List: जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 57 प्रत्याशियों की घोषणा

JDU Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी हैं। इस लिस्ट में आलमनगर विधानसभा सीट से नरेन्द्र नारायण यादव, मधेपुरा से कविता साहा, महाराजगंज से हेम नारायण साह और मोकामा से अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।

जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में घोषित प्रमुख नामों में सोनबरसा से रत्नेश सादा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा, लिस्ट में कई वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। जिनमें राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से चुनाव लड़ेंगे। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषि देव, महसी से गंधेश्वर साह और कुशेश्वरस्थान से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

बता दें कि एनडीए के बंटवारे तहत जेडीयू 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी पार्टी के अब 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने बाकी हैं।

देखें जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट-

1- आलमनगर: नरेंद्र नारायण यादव

2- बिहारीगंज: निरंजन कुमार मेहता

3- सिंघेश्वर (अ.जा.): रमेश ऋषिदेव

4- मधेपुरा कविता: साहा

5- सोनबरसा (अ.जा.) रत्नेश सादा

6- महिषी: गुंजेश्वर साह

7- कुशेश्वरस्थान (अ.जा.): अतिरेक कुमार

8- बेनीपुर विनय कुमार: चौधरी

9- दरभंगा ग्रामीण ईश्वर: मंडल

10- बहादुरपुर मदन: सहनी

11- गायघाट कोमल: सिंह

12- मीनापुर अजय: कुशवाहा

13- सकरा (अ.जा.): आदित्य कुमार

14- कांटी: ई. अजीत कुमार

15- कुचायकोट: अमरेंद्र कुमार पांडेय

16- भोरे (अ.जा.): सुनील कुमार

17 -हथुआ: रामसेवक सिंह

18- बरोली: मंजीत सिंह

19- जीरादेई: भीष्म कुशवाहा

20- रघुनाथपुर: विकास कुमार सिंह उर्फ़ जीशु सिंह

21- बजहरिया: इन्द्रदेव पटेल

22- महाराजगंज: हेम नारायण साह

23- एकमा: धूमल सिंह

24- मांझी: रणधीर सिंह

25- परसा: छोटे लाल राय

26- वैशाली: सिद्धार्थ पटेल

27- राजापाकर (अ.जा.): महेन्द्र राम

28- मेहनार: उमेश सिंह कुशवाहा

29- कल्याणपुर (अ.जा.): महेश्वर हजारी

30- वारिसनगर: डॉ. मांजरीक मृगाल

31- समस्तीपुर: अश्वमेध देवी

32- मोरवा: विद्यासागर सिंह निशाद

33- सरायराजन: विजय कुमार चौधरी

34- विभूतिपुर: रवीना कुशवाहा

35- हसनपुर: राज कुमार राय

36- चेरिया बरियारपुर: अभिषेक कुमार

37- मटिहानी: राजकुमार सिंह

38- अलोली (अ.जा.): रामचंद्र सदा

39- खगड़िया: बल्लू मंडल

40- बेलदौर: पन्ना लाल पटेल

41- जमालपुर: नचिकेता मंडल

42- सूर्यगढ़ा: रामानन्द मंडल

43- शेखपुरा: रणधीर कुमार सोनी

44- बरबीघा: डॉ. कुमार पुष्पज्य

45- अस्थावाँ: जितेन्द्र कुमार

46- राजगीर (अ.जा.): कौशल किशोर

47- इस्लामपुर: रूहेल रंजन

48- हिलसा: कृष्ण मुरारी शरण उर्फ़ प्रेम मुखिया

49- नालंदा: श्रवण कुमार

50- हरणौत: हरिनारायण सिंह

51- मोकामा: अनंत सिंह

52- फुलवारी (अ.जा.): श्याम रजक

53- मसौढ़ी (अ.जा.): अरुण मांझी

54- संदेश: राधा चरण साह

55- जगदीशपुर: भगवान सिंह कुशवाहा

56- डुमरांव: राहुल सिंह

57- राजपुर (अ.जा.): संतोष कुमार निराला