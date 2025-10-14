  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा कुमारी को यहां से दिया टिकट

जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा कुमारी को यहां से दिया टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम रूप लेने के बाद, अब घटक दलों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाद, जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) [HAM (S)] ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम रूप लेने के बाद, अब घटक दलों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाद, जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) [HAM (S)] ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा

HAM (S) द्वारा घोषित 6 उम्मीदवारों की सूची में सबसे प्रमुख नाम जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी का है, दीपा कुमारी को गया जी जिले की महत्वपूर्ण इमामगंज (Imamganj) सीट से टिकट दिया गया है। वह वर्तमान में भी इसी सीट से विधायक हैं और इस बार भी उन्हें भरोसा जताया गया है। जिन अन्य पांच नामों का ऐलान किया गया है उनमें टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुम्बा से ललन राम के नाम शामिल हैं।

पढ़ें :- IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी : राहुल गांधी

पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi)  ने यह लिस्ट अपने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जारी की और अपने प्रत्याशियों को ‘विजयी भवः’ कहकर शुभकामनाएं दीं। आपको बता दें कि एनडीए के शीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद मांझी की पार्टी के खाते में 6 सीटें आई हैं। वहीं जेडीयू-बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जबकि चिराग पासवान (Chirag Paswan) की लोकजनशक्ति पार्टी 29 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। राज्य में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा तथा 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा कुमारी को यहां से दिया टिकट

जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा...

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18...

IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी : राहुल गांधी

IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की...

मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, बिहार में इस सीट से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव

मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, बिहार में इस सीट से लड़...

भाकपा-माले ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दिया टिकट, 18 उम्मीदवारों की सूची जारी

भाकपा-माले ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दिया टिकट,...

मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे क्यूं सिक्योरिटी? Y कैटेगरी सुरक्षा लेने से सपा नेता आजम खान का इनकार

मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे क्यूं सिक्योरिटी? Y कैटेगरी सुरक्षा लेने...