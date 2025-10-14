जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा कुमारी को यहां से दिया टिकट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम रूप लेने के बाद, अब घटक दलों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाद, जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) [HAM (S)] ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

HAM (S) द्वारा घोषित 6 उम्मीदवारों की सूची में सबसे प्रमुख नाम जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी का है, दीपा कुमारी को गया जी जिले की महत्वपूर्ण इमामगंज (Imamganj) सीट से टिकट दिया गया है। वह वर्तमान में भी इसी सीट से विधायक हैं और इस बार भी उन्हें भरोसा जताया गया है। जिन अन्य पांच नामों का ऐलान किया गया है उनमें टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी और कुटुम्बा से ललन राम के नाम शामिल हैं।

पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने यह लिस्ट अपने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जारी की और अपने प्रत्याशियों को ‘विजयी भवः’ कहकर शुभकामनाएं दीं। आपको बता दें कि एनडीए के शीट शेयरिंग फॉर्मूले के बाद मांझी की पार्टी के खाते में 6 सीटें आई हैं। वहीं जेडीयू-बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जबकि चिराग पासवान (Chirag Paswan) की लोकजनशक्ति पार्टी 29 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। राज्य में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा तथा 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।