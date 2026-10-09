JNU प्रोसेसर और कांग्रेस MP अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यूनिवर्सिटी ने नौकरी से निकाला, 11 छात्राओं ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

JNU Sexual Harassment Case : जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफ़ेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को नौकरी से निकाल दिया है। प्रोफ़ेसर पर 11 महिला छात्रों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके अंगोमचा बिमोल अकोइजम को नौकरी से निकाले जाने की जानकारी दी है।

दरअसल, ABVP ने पिछले महीने यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया था और उन शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की थी, जिनके बारे में उनका कहना था कि 11 महिला छात्रों ने ये शिकायतें दर्ज कराई थीं। छात्र संगठन का कहना था कि ये शिकायतें लगभग चार महीने पहले इंटरनल कमिटी को सौंपी गई थीं। उन्होंने निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की की थी। अकोइजम ने आरोपों को खारिज कर दिया था और उन लोगों पर आरोप लगाने वालों को “नस्लवादी साजिशकर्ता” बताया था।

9 अक्टूबर को JNU वाइस-चांसलर शांतिश्री डी पंडित के हस्ताक्षर वाले आदेश के अनुसार, स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ सोशल सिस्टम्स के प्रोफ़ेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में इंटरनल कमिटी (IC) द्वारा जांच की गई थी। जांच के नतीजों के आधार पर, इंटरनल कमिटी (IC) ने सर्विस नियमों और सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (क्लासिफ़िकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स के नियम 11(ix) के तहत प्रोफ़ेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को कड़ी सज़ा देने की सिफ़ारिश की थी।

आगे आदेश में कहा गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने और इंटरनल कमिटी (IC) की रिपोर्ट के आधार पर, यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ सोशल सिस्टम्स के प्रोफ़ेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी की सेवा से बर्खास्त करने की सज़ा दी जाती है।