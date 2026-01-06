‘PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ ‘कब्र’ जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत,’ कांग्रेस ने JNU में विवादित नारेबाजी पर दी प्रतिक्रिया

JNU Controversial Slogans: सुप्रीम कोर्ट से 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने के विरोध में जेएनयू के परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। कथित तौर पर खालिद-शरजील के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस तरह की नारेबाजी को गलत ठहराया है।

दरअसल, दिल्ली स्थित जेएनयू में सोमवार देर रात साबरमती हॉस्टल के बाहर भारी हंगामा हुआ। इस दौरान जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) और वामपंथी संगठनों ने प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। परिसर में न्याय दो और रिहाई दो के नारे गूंजते रहे थे। इस बीच, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जेएनयू में विरोध प्रदर्शन का है। जिसमें प्रदर्शनकारियों विवादित नारेबाजी करते सुना जा सकता है। वीडियो में ‘मोदी-शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर’ के नारे लगाए जा रहे हैं।

जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारों पर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, “किसी को भी किसी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ विरोध करने का अधिकार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ‘कब्र’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है। ये छात्र हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि जिन दो लोगों को ज़मानत नहीं मिली है, उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए… तो बहुत से दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं… लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपत्तिजनक है। कांग्रेस हमेशा इस बात पर कायम रही है कि पब्लिक बातचीत में हमें अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप लोगों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जिससे आप अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करते हैं।”