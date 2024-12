‘एक देश एक चुनाव’ बिल के लिए JPC गठित; लोकसभा व राज्यसभा इन सांसदों को बनाया गया सदस्य

JPC formed for 'One Country One Election' Bill: संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हंगामेदार रहा। जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के स्थगित कर दी गयी है। इस बीच लोकसभा से स्वीकृति मिलने के बाद 'एक देश एक चुनाव' से जुड़े दो बिल को आज जेपीसी को भेजने की मंजूरी दे दी गई। वहीं, जेपीसी के लिए लोकसभा से 27 तो वहीं राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल किए गए हैं।