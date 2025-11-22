  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. ज्योति सक्सेना का फैशन गेम फिर हुआ ट्रेंडिंग, ग्लैमर, ग्रेस और देसी स्टाइल का दमदार संगम

ज्योति सक्सेना का फैशन गेम फिर हुआ ट्रेंडिंग, ग्लैमर, ग्रेस और देसी स्टाइल का दमदार संगम

ज्योति ने अपने स्टाइल सीक्वेंस की शुरुआत की एक खूबसूरत सी-ग्रीन साड़ी के साथ, जो इस बात का सबूत है कि यह क्लासिक रंग कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, मॉडर्न ज्वेलरी और सधा हुआ ड्रेप-सबने मिलकर इस लुक को टाइमलेस एलिगेंस का बेहतरीन उदाहरण बना दिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। अभिनेत्री और मॉडल ज्योति सक्सेना अपनी बिंदास ग्लैमरस पहचान के लिए जानी जाती हैं, और एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। तीन दमदार इंडियन-इंस्पायर्ड लुक्स के साथ उन्होंने न सिर्फ फैशन प्रेमियों का ध्यान खींचा, बल्कि बहस भी छेड़ दी। लेकिन ज्योति बेफ़िक्र हैं। उनका कहना है,“फैशन वही है जिसमें आप खुद को शक्तिशाली महसूस करें। मैं हर लुक को गर्व के साथ कैरी करती हूँ।”

पढ़ें :- Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर?

ज्योति ने अपने स्टाइल सीक्वेंस की शुरुआत की एक खूबसूरत सी-ग्रीन साड़ी के साथ, जो इस बात का सबूत है कि यह क्लासिक रंग कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, मॉडर्न ज्वेलरी और सधा हुआ ड्रेप-सबने मिलकर इस लुक को टाइमलेस एलिगेंस का बेहतरीन उदाहरण बना दिया।

ज्योति कहती हैं, “सी-ग्रीन साड़ी कभी पुरानी नहीं पड़ती। बात इस बात की है कि आप उसे कितनी खूबसूरती और गरिमा से कैरी करते हैं। असली एक्सेसरी तो ग्रेस होती है।” उनका दूसरा लुक था एक बोल्ड इंडो-वेस्टर्न लहंगा, जिसने इंटरनेट पर धमाका कर दिया।

डीप-वी एम्बेलिश्ड चोली, मारून फ्लोई लहंगा, चमकदार कमरबंध और शिफॉन की वेवी बॉर्डर वाली दुपट्टा—हर डिटेल में दिखा फ्यूज़न का नया अंदाज़। इस लुक के साथ ज्योति ने एक साफ संदेश दिया: “चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, लहंगे को कैरी करने के लिए आत्मविश्वास और सलीका चाहिए। फैशन बदलता है, और हम भी बदलते हैं।”

तीसरे और सबसे चर्चित लुक में ज्योति एक सेंशुअस रेड लहंगा–चोली–दुपट्टा में नजर आईं, जिसने रेड-कार्पेट ग्लैमर और देसी सौंदर्य—दोनों का अनोखा संगम पेश किया। शिमरी टेक्सचर, स्कल्प्टेड चोली और ड्रामैटिक दुपट्टा—हर तत्व में था बोल्डनेस का भरपूर तड़का। कुछ ने इस लुक को थोड़ा ज़्यादा स्टाइलाइज़्ड बताया, जबकि ज्योति के फैंस ने इसे दिल से सराहा।

पढ़ें :- यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा , बोले 'मेरा पहला प्यार...'

ज्योति कहती हैं, “भारतीय फैशन नियमों से नहीं चलता। जब मैं कुछ पहनती हूं, तो उसमें मेरा एटीट्यूड, मेरी संस्कृति और मेरी अभिव्यक्ति शामिल होती है। वही किसी लुक को मेरा बनाता है।” सी-ग्रीन की शालीनता से लेकर इंडो-वेस्टर्न की बेबाकी और रेड ग्लैम के फायर अंदाज़ तक—ज्योति सक्सेना ने साबित कर दिया कि वह हर लुक को आत्मविश्वास और स्टाइल की अलग पहचान देती हैं। इन तीन लुक्स ने न सिर्फ चर्चा छेड़ी, बल्कि उन्हें एक फियरलेस फैशन आइकन के रूप में और मजबूती से स्थापित किया जो अपनी शर्तों पर भारतीय फैशन को सेलिब्रेट करती हैं।

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ज्योति सक्सेना का फैशन गेम फिर हुआ ट्रेंडिंग, ग्लैमर, ग्रेस और देसी स्टाइल का दमदार संगम

ज्योति सक्सेना का फैशन गेम फिर हुआ ट्रेंडिंग, ग्लैमर, ग्रेस और देसी...

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति की एनर्जी में डूबे हुए दिखे सिंगर

जुबिन नौटियाल ने महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में हुए शामिल, भक्ति...

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर?

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की...

यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा , बोले 'मेरा पहला प्यार...'

यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा ,...

लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह', बीजेपी विधायक बोले- Honey singh एक जीवंत उदाहरण हैं

लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह',...

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने शहर में’ का फर्स्ट लुक आउट

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने...