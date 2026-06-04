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UP PPS Transferred : योगी सरकार ने 206 पीपीएस का किया तबादला, लखनऊ में तैनात करीब एक दर्जन अफसर बदले

डीजीपी मुख्यालय (DGP Headquarters) ने गुरुवार को डिप्टी एसपी रैंक के 206 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। लखनऊ में तैनात करीब एक दर्जन डिप्टी एसपी को भी बदला गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर भेजा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) में तैनात विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा भेजा गया है।

By santosh singh 
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लखनऊ। डीजीपी मुख्यालय (DGP Headquarters) ने गुरुवार को डिप्टी एसपी रैंक के 206 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। लखनऊ में तैनात करीब एक दर्जन डिप्टी एसपी को भी बदला गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर भेजा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) में तैनात विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा भेजा गया है। गोरखपुर में तैनात उदय प्रताप सिंह द्वितीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ में तैनात सतीश कुमार राय को मेरठ में पीएसी की छठवीं वाहिनी भेजा गया है।

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इसी तरह राजधानी में सहायक पुलिस आयुक्त अभय कुमार मल्ल को बलरामपुर भेजा गया है। महोबा में तैनात गौरव उपाध्याय और अंबेडकरनगर में तैनात शुभम कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा से वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए राजेश कुमार सिंह को अब लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) में तैनाती दी गई है।

कासगंज में तैनात शाहिदा नसरीन को भी लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है। लखनऊ में तैनात शिप्रा पांडेय को डीजीपी मुख्यालय में आईजी कानून-व्यवस्था के कार्यालय में तैनात किया गया है। अनुष्का को लखनऊ से प्रयागराज स्थित पीएसी की चतुर्थ वाहिनी भेजा गया है। सुरेंद्र शर्मा को लखनऊ से बरेली में पीएसी की 8वीं वाहिनी भेजा गया है। वीरेंद्र विक्रम को लखनऊ से कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया है। अतुल कुमार पांडेय को रामपुर से लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) भेजा गया है।

अभिषेक कुमार पांडेय को कानपुर कमिश्नरेट (Kanpur Commissionerate) से लखनऊ भेजा गया है। विनय कुमार द्विवेदी को लखनऊ से मुजफ्फरनगर भेजा गया है। राजकुमार सिंह द्वितीय को लखनऊ से प्रयागराज कमिश्नरेट (Prayagraj Commissionerate) भेजा गया है। अनिद्य विक्रम सिंह को लखनऊ से गाजीपुर भेजा गया है। रंजीत कुमार को कानपुर से लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) भेजा गया है। अभिनव यादव द्वितीय को लखनऊ से एटीएस भेजा गया है। प्रतीक दहिया को पीलीभीत से लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) भेजा गया है। महेश त्यागी को नोएडा कमिश्नरेट से लखनऊ कमिश्नरेट (Lucknow Commissionerate) भेजा गया है।

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