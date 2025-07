Kailash Mansarovar Yatra : पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी घोड़े से गिरकर घायल, आई गंभीर चोट

कैलाश मानसरोवर यात्रा (Kailash Mansarovar Yatra) के दूसरे दल में शामिल पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी (Former Union Minister of State for External Affairs Meenakshi Lekhi) तिब्बत के दारचिन में घोड़े से गिरकर घायल हो गईं। उनकी कमर में गंभीर चोट आई है। उन्हें रेस्क्यू कर वापस भारत लाया जाएगा।