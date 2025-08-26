  1. हिन्दी समाचार
  3. kajol daughter: हीरोइन नहीं बनेगी काजोल की बेटी निसा, बॉलीवुड से बनाई दूरी, ट्रोलिंग से डरीं?

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपने बच्चों के ट्रोल होने पर अक्सर जवाब देती हैं। वहीं इनकी बेटी को लेकर चरचाएं होती हैं की क्या निसा अन्य स्टारकिड्स की तरह  फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगी? इसका काजोल  ने जवाब दिया  है। एक इंटरव्यू में काजोल ने कहा कि उनकी बेटी निसा फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखेंगी. इसकी वजह उन्होंने स्टारकिड्स को मिलने वाली आलोचना को बताया है. एक्ट्रेस ने  नेपोटिज्म क्रिटिसिज्म का हवाला दिया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपने बच्चों के ट्रोल होने पर अक्सर जवाब देती हैं। वहीं इनकी बेटी को लेकर चरचाएं होती हैं की क्या निसा अन्य स्टारकिड्स की तरह  फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगी? इसका काजोल  ने जवाब दिया  है। एक इंटरव्यू में काजोल ने कहा कि उनकी बेटी निसा फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखेंगी .

इसकी वजह उन्होंने स्टारकिड्स को मिलने वाली आलोचना को बताया है. एक्ट्रेस ने  नेपोटिज्म क्रिटिसिज्म का हवाला दिया. एक मीडिया चैनल में बात चीत के दौरान  एक्ट्रेस  ने कंफर्म किया कि उनकी बेटी फिल्मों में नहीं आएगी. वो कहती हैं- निसा एक्टिंग नहीं करेगी. वो 22 साल की है।

 

उसने अपना मन बना लिया है कि वो इंडस्ट्री में नहीं आने वाली है. काजोल ने इंटरव्यू में नेपोटिज्म पर छिड़ी बहस पर भी बात की. वो कहती हैं- ”जब आप फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते हो, आपको मालूम पड़ता है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं. आपको जज बिल्कुल किया जाएगा.” ”कुछ लोग कड़वा बोलेंगे, कुछ बेतुकी बात करेंगे या कुछ डरावना कहेंगे. लेकिन ये सब आपकी ग्रोथ और जर्नी का हिस्सा है. इसे हर किसी को फेस करना पड़ता है।

आपके पास इसे अवॉइड करने की चॉइस नहीं है.”काजोल के बयान से ये पक्का हो गया है कि वो फिल्मों में नहीं आएंगी. इससे पहले न्यूज 18 के समिट में भी काजोल ने बताया था कि उनकी बेटी बॉलीवुड से दूर रहेंगी ।वहीं अगर काजोल के  वर्कफ्रंट की बात करूँ तो हालही में फिल्म सरजमीन में देखा गया था. इसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान नजर आए थे.

