  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Kalashtami 2026 :  कालाष्टमी कब है? जानें भगवान भैरव ‘दंडपाणि’ को मनाने के लिए इस दिन करें पूजा और व्रत?

Kalashtami 2026 :  कालाष्टमी कब है? जानें भगवान भैरव ‘दंडपाणि’ को मनाने के लिए इस दिन करें पूजा और व्रत?

 भगवान भैरव को समर्पित कालाष्टमी तिथि का विशेष् महत्व है।देवों के देव महादेव (भगवान शिव) के अत्यंत उग्र भगवान भैरव (काल भैरव), पराक्रमी और विनाशकारी अवतार हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kalashtami 2026:   भगवान भैरव को समर्पित कालाष्टमी तिथि का विशेष् महत्व है।देवों के देव महादेव (भगवान शिव) के अत्यंत उग्र भगवान भैरव (काल भैरव), पराक्रमी और विनाशकारी अवतार हैं। इन्हें तंत्र-मंत्र का अधिष्ठाता, समय (काल) का नियंत्रक और दुष्टों को दंड देने के कारण ‘दंडपाणि’ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की सनातन और तांत्रिक परंपराओं में भगवान भैरव की पूजा का सर्वोच्च स्थान है।

पढ़ें :- Kalashtami 2026 :  भैरव अष्टमी पर करे ये उपाय, नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगी मुक्ति ,  राहु-केतु के दोष होंगे दूर

पंचांग के अनुसार भगवान भैरव की कृपा बरसाने वाली आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि 7 जुलाई 2026 को दोपहर 01:24 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 08 जुलाई 2026 को दोपहर 12:21 बजे समाप्त होगी। ऐसे में कालाष्टमी व्रत की पूजा 7 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन की जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार जो कालाष्टमी मंगलवार और रविवार के दिन पड़ती है, उसका धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

धार्मिक कथा
शिव महापुराण के अनुसार, एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी के उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से अत्यंत दिव्य और भयानक रूप वाले ‘काल भैरव’ प्रकट हुए।

भैरव जी ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वह पांचवां सिर काट दिया। इस कारण उन पर ब्रह्महत्या का पाप लगा और वे तीन लोकों में भटकते हुए अंत में काशी (वाराणसी) पहुंचे, जहां उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल (शीश) छूटा और वे पाप मुक्त हुए।

उपाय
काल भैरव का वाहन कुत्ता माना जाता है। इस दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से राहु-केतु के दोष शांत होते हैं और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

तामसिक भोजन, शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से पूरी तरह दूर रहें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kalashtami 2026 :  कालाष्टमी कब है? जानें भगवान भैरव 'दंडपाणि' को मनाने के लिए इस दिन करें पूजा और व्रत?

Kalashtami 2026 :  कालाष्टमी कब है? जानें भगवान भैरव 'दंडपाणि' को मनाने...

05 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोगों के पूरे होंगे सपने, विद्यार्थियों के लिए भी दिन रहेगा अनुकूल

05 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोगों...

Sawan Maas 2026 : सावन मास में लगाएं तुलसी , दूर होती है घर की नकारात्मकता!

Sawan Maas 2026 : सावन मास में लगाएं तुलसी , दूर होती...

Masik Janmashtami 2026 :  जुलाई में इस दिन मनाई जाएगी मासिक जन्माष्टमी, करें लड्डू गोपाल की पूजा, दूर होंगे सारे कष्ट!

Masik Janmashtami 2026 :  जुलाई में इस दिन मनाई जाएगी मासिक जन्माष्टमी,...

04 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन मिलने की है संभावना

04 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोगों की आर्थिक स्थिति...

Amarnath Yatra 2026 : जय बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज उठी कश्मीर घाटी , सुरक्षा के साए में शुरू हुई अमरनाथ यात्रा

Amarnath Yatra 2026 : जय बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज उठी...