कलयुगी बहु ने बुजुर्ग सास को चप्पलों से पीटा, बदले में देवर ने कर दी डंडे से भाभी की​ पिटाई, देखे वीडियो

नई दिल्ली। उत्तर पद्रेश के हरदोई से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिससे देख कर कोई भी गुस्से में आजाएगा। एक बहु ने बीच सड़क अपनी बुजुर्ग सास की पीटाई कर दी। बदले में देवर ने डंडा से भाभी की सड़क पर ही सबके सामने पीटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग मूकदर्शक बने वीडियो बनाते रहे। वीडियो अब सोशल मीडियाा तेजी से वायरल हो रहा है।

यह शर्मनाक वीडियो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में एक कलयुगी बहू अपनी बुजुर्ग सास को बीच सड़क चप्पलों से पीटती नजर आ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्लाइमेक्स में जब देवर की एंट्री होती है, तो स्थिति और भी भयंकर हो जाता है। सास की पिटाई कर रही भाभी की देवर ने भी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में आप देख सकते है कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पर बैठी है, तभी उसकी बहू आती है और बिना किसी दया के सास के सिर पर चप्पलों से ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है। बूढ़ी सास दर्द से चीखती-रोती है, लेकिन बहू का दिल जरा भी नहीं पिघलता। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, मगर कोई एक कदम आगे बढ़कर इस बेरहम पिटाई को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाता।

Gharkekalesh in Hardoi UP, a disabled man Thrashed his sister-in-law with a plastic pipe after she beat her elderly mother-in-law with slippers on the road.

https://t.co/w881Gr6pB8 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 16, 2025

गुस्साएं देवर ने कर दी भाभी की पिटाई

लेकिन कहानी यही खत्म नही होती है। वीडियो में ट्विस्ट तब आता है, जब सास की पिटाई की खबर छोटे बेटे यानी देवर तक पहुंचती है। गुस्से से आगबबूला देवर मौके पर पहुंचता है और अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए पाइप उठा लेता है। फिर क्या, सड़क पर ही शुरू हो जाता है एक नया राउंड। देवर ने डंडे से अपनी भाभी की पीटाई शुरू कर दी। इसके बाद भी भाभी नही मानती है वो सास को चप्पल मारते-मारते बीच-बीच में देवर से भी भिड़ती रहती है। लेकिन देवर का गुस्सा ऐसा कि वो भाभी की जमकर धुनाई करता है। यह सारा तमाशा देखकर भीड़ तो बस मूकदर्शक बनी रहती है।