Kalpa Travel : कैलाश पर्वत श्रृंखला के लुभावने दृश्यों के लिए फेमस है कल्पा ,  बर्फ से ढकी पहाड़ियों में बिताएं कुछ पल

Kalpa Travel : कल्पा अपनी खूबसूरती और शांति के दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला के लुभावने दृश्यों को देखने के लिए दुनियाभर से पर्यटक यहां आते है। कल्पा, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत गाँव है, जो समुद्र तल से लगभग 2,960 मीटर (9,711 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान अपने सेब के बागों, देवदार के जंगलों और यहाँ से दिखने वाली राजसी किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला के लुभावने दृश्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

नारायण-नागिनी मंदिर

यह पारंपरिक तिब्बती-पगोडा शैली में बना एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है, जो वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है।

हु-बु-लान-कार मठ (Hu-Bu-Lan-Kar Monastery)

लगभग 1000 वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक बौद्ध मठ शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है, जिसकी स्थापना महान अनुवादक रिनचेन ज़ांगपो ने की थी।

सपनी किला (Sapni Fort)

लकड़ी और पत्थरों की अनूठी नक्काशी से बना यह किला प्राचीन वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक मुख्य आकर्षण है।

पारंपरिक सेब के बागान

कल्पा अपने उच्च गुणवत्ता वाले किन्नौरी सेबों के लिए भी जाना जाता है। मानसून के बाद (सितंबर-अक्टूबर) यहाँ के बागान लाल सेबों से लदे दिखाई देते हैं।

अप्रैल से जून के बीच यहाँ का मौसम बेहद सुहावना होता है। यदि आप भारी बर्फबारी और विंटर वंडरलैंड का अनुभव करना चाहते हैं, तो अक्टूबर से मार्च के बीच जा सकते हैं।