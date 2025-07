Kanwar Yatra 2025 : कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के इन जिलों में 16 जुलाई से आठ दिनों तक स्कूल बंद

Kanwar Yatra 2025: Due to Kanwar Yatra, schools will be closed for eight days from July 16 in these districts of UP