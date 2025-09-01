  1. हिन्दी समाचार
  कपिल शर्मा की ऑन-स्क्रीन वाइफ संग मुंबई में हुई शर्मानाक हरकत, एक्ट्रेस ने कहा- अगर वह अकेली होतीं तो शायद…'

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में उनकी 'ऑन स्क्रीन' पत्नी बन चुकीं सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakraborty) ने सोशल मीडिया पर आपबीती शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे मुंबई में दिनदहाड़े उनकी गाड़ी को घेर लिया गया? इस घटना के बाद से वो बुरी तरह घबरा गईं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में उनकी ‘ऑन स्क्रीन’ पत्नी बन चुकीं सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakraborty) ने सोशल मीडिया पर आपबीती शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे मुंबई में दिनदहाड़े उनकी गाड़ी को घेर लिया गया? इस घटना के बाद से वो बुरी तरह घबरा गईं।

साउथ बॉम्बे (South Bombay) में खुद के साथ हुए एक डरा देने वाले हादसे का जिक्र करते हुए सुमोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी गाड़ी को मराठा कोटा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने घेर लिया। सुमोना का कहना है कि अब उन्हें साउथ बॉम्बे (South Bombay) बिल्कुल सेफ नहीं लगता है।

सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakraborty)  ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं मुंबई के कोलाबा से फोर्ट की तरफ जा रही थी तभी अचानक एक भीड़ ने मेरी कार रोक ली। एक नारंगी कलर का स्टॉल ओढ़ा आदमी मेरे कार की बोनट पर जोर से मार रहा था और मुस्कुरा रहा था। इसके बाद भी कुछ लोग जय महाराष्ट्र चिल्लाते हुए मेरी कार की खिड़की पीट रहे थे।

‘पहली बार साउथ बॉम्बे में अनसेफ…’

एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि मेरे साथ इस तरह का हमला पांच मिनट में दो बार हुआ। वहां कोई पुलिस नहीं थी। कोई कानून-व्यवस्था नहीं। मुंबई मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। खासकर साउथ बॉम्बे में मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती आई हूं। लेकिन आज पहली बार मैं कार में बैठे-बैठे दिन के उजाले में साउथ बॉम्बे में असुरक्षित महसूस कर रही थी।’

‘अगर मैं अकेली होती तो क्या होता?’

सुमोना ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं खुशकिस्मत हूं। इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरा एक मेल फ्रेंड मौजूद था। मैं ये सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाई कि अगर मैं अकेली होती तो क्या होता?’ एक्ट्रेस ने बताया कि वो इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहती थी। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो प्रदर्शनकारी और ज्यादा ना भड़क जाएं।

हम इससे बेहतर के हकदार : सुमोना

सुमोना आगे कहती हैं कि एक टैक्स चुकाने वाले नागरिक, एक महिला और इस शहर से प्यार करने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं वाकई परेशान हूं। हम इससे बेहतर के हकदार हैं ना केवल शहर से बल्कि उस सिस्टम से जो हमारी हिफाजत का वादा करता है। अपने शहर में सुरक्षित महसूस करना हमारा हक है।’

बता दें सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakraborty)  को आखिरी बार ‘खतरों के खिलाड़ी’ में देखा गया था। तब से लेकर अब तक वो पर्दे पर नजर नहीं आई है। फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट की राह ताक रहे हैं।

