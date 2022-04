Karauli Violence : 4 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू ,घर से निकलने पर रोक, जानें क्या लगी हैं पाबंदियां

Karauli Violence : राजस्थान (Rajasthan) के करौली शहर (Karauli City) में शनिवार को हिन्दू नववर्ष (Hindu New Year) पर हिंदूवादी संगठनों (Hindutva organizations) की बाइक रैली पर पथराव के बाद बवाल हो गया था। इस उपद्रव के बाद हिंसा भड़क गई (violence broke out) थी। इस हिंसा में 35 से ज्यादा दुकानें जला दी गईं। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा बाइक में तोड़फोड़ की गई। दो मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की स्थिति बिगड़ते देख राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने मोर्चा संभाला और कर्फ्यू लगा दिया (Curfew will continue ) गया है।