कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ED ने किया गिरफ्तार, छापे में मिली करोड़ की नकदी व ज्वेलरी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र कुमार उर्फ ‘पप्पी’ को गिरफ्तार किया है। इन्हें कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में शनिवार को सिक्किम से धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि, शुक्रवार को कई जगहों पर हुई छापेमारी के बाद 12 करोड़ रुपये भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इसमें विदेशी ​मुद्रा, सोने के आभूषण, समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।

बताया जा रहा है कि, केसी वीरेंद्र कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा में विधायक हैं। विधायक की गोवा में कसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। वे करीब पांच कैसिनो के मालिक हैं, जिसमें फेमस पप्पीज कसीनो भी शामिल है। इससे पहले ईडी ने बीते दिन धन शोधन मामले में वीरेंद्र और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर कई जगहों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है।

एजेंसी ने बताया कि विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक कसीनो लीज पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गंगटोक गए थे। वीरेंद्र के भाई के.सी. नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन. राज के ठिकानों से संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने कहा, उनके अन्य सहयोगी, जैसे कि एक और भाई के. सी. थिप्पेस्वामी, दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का संचालन संभाल रहे हैं।