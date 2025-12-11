BJP हेट स्पीच की जनक , वह धर्मों और समुदायों के बीच फैला रहे हैं नफरत, हम सब संविधान बचाने में जुटे हैं: डीके शिवकुमार

बेलगावी। कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy CM DK Shivakumar) ने कहा कि KSCA के नए चुने गए चेयरमैन और टीम मुझसे और CM से मिलने आई है। उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम ( Chinnaswamy Stadium)में IPL कराने के बारे में एक मेमोरेंडम दिया है और हमने उनसे कहा है कि हम इस पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों एक हादसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमें सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। डीके शिवकुमार (DK Shivakumar)ने कहा कि मुझे पर्सनली लगता है कि यह कर्नाटक के लिए इज्जत का मामला है, और इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तरफ से हेट स्पीच बिल का विरोध किए जाने पर कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy CM DK Shivakumar) ने कहा कि वे हेट स्पीच के जनक हैं, धर्मों और समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं। हम यह सब संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं कार्य।