ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा विरोध, चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित

मथुरा। श्री बृज धर्माचार्य परिषद एवं कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य एवं गलत बयानबाजी करने वाले संतों को चेतावनी देते हुए कैलाश नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता बिहारी लाल वशिष्ठ ने की। सभा में संपूर्ण ब्रजमंडल से पधारे हिंदूवादी नेताओं एवं संतों ने एक मत होकर नारी शक्ति के अपमान पर कड़ी आलोचना की।

सभा को संबोधित करते हुए दिनेश फलाहारी ने कहा कि, ब्रज वृंदावन में आदिकाल से संत जन एवं भागवत आचार्य अधिकतर बाहर से आए और बृजवासियों ने उनको सहज गले लगाया लेकिन अब कुछ तथाकथित अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग ब्रज की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

ब्रज धर्माचार्य परिषद के संयोजक राजेश पाठक, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, महंत राम निवास महाराज ने कहा कि हम बृजवासी किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ब्रज की गरीमा को कलंकित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद नेता जयराम शर्मा, करणी सेना के प्रदेश नेता ठा नरेश सिंह ने कहा कि 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी गठित की गई है जो अनिरुद्धाचार्य पर नजर रखेगी। कमेटी में ब्रज के विद्वान मर्मज्ञ रखे गए हैं।

गरीब एकता दल के अध्यक्ष विवेक महाजन, महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है ऐसे धूर्त लोगों का बहिष्कार किया जाए। अध्यक्षता करते हुए बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं है ना ही हम किसी का अपमान करना चाहते हैं लेकिन ऐसे लोग जिनको ब्रज से प्रसिद्धि मिली वह धन वैभव के वसीबूत होकर गलत बयान बाजी करेंगे उनको बृजवासी सहन नहीं करेंगे।