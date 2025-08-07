  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा विरोध, चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित

ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा विरोध, चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित

श्री बृज धर्माचार्य परिषद एवं कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य एवं गलत बयानबाजी करने वाले संतों को चेतावनी देते हुए कैलाश नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता बिहारी लाल वशिष्ठ ने की। सभा में संपूर्ण ब्रजमंडल से पधारे हिंदूवादी नेताओं एवं संतों ने एक मत होकर नारी शक्ति के अपमान पर कड़ी आलोचना की।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मथुरा। श्री बृज धर्माचार्य परिषद एवं कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य एवं गलत बयानबाजी करने वाले संतों को चेतावनी देते हुए कैलाश नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता बिहारी लाल वशिष्ठ ने की। सभा में संपूर्ण ब्रजमंडल से पधारे हिंदूवादी नेताओं एवं संतों ने एक मत होकर नारी शक्ति के अपमान पर कड़ी आलोचना की।

पढ़ें :- पीएम मोदी के लिए राखी भेज रहीं आश्रय सदन में निवासरत वृद्ध विधवा माताएं, अपने हाथों से तैयार की हैं राखियां

सभा को संबोधित करते हुए दिनेश फलाहारी ने कहा कि, ब्रज वृंदावन में आदिकाल से संत जन एवं भागवत आचार्य अधिकतर बाहर से आए और बृजवासियों ने उनको सहज गले लगाया लेकिन अब कुछ तथाकथित अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग ब्रज की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

ब्रज धर्माचार्य परिषद के संयोजक राजेश पाठक, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, महंत राम निवास महाराज ने कहा कि हम बृजवासी किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ब्रज की गरीमा को कलंकित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद नेता जयराम शर्मा, करणी सेना के प्रदेश नेता ठा नरेश सिंह ने कहा कि 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी गठित की गई है जो अनिरुद्धाचार्य पर नजर रखेगी। कमेटी में ब्रज के विद्वान मर्मज्ञ रखे गए हैं।

गरीब एकता दल के अध्यक्ष विवेक महाजन, महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है ऐसे धूर्त लोगों का बहिष्कार किया जाए। अध्यक्षता करते हुए बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं है ना ही हम किसी का अपमान करना चाहते हैं लेकिन ऐसे लोग जिनको ब्रज से प्रसिद्धि मिली वह धन वैभव के वसीबूत होकर गलत बयान बाजी करेंगे उनको बृजवासी सहन नहीं करेंगे।

पढ़ें :- UP News: नारी शक्ति मथुरा वृंदावन ने कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

SantKabir Nagar News: बाढ़ बचाव कार्यों की असली हकीकत हो रही उजागर, नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा काम, वीडियो वायरल

SantKabir Nagar News: बाढ़ बचाव कार्यों की असली हकीकत हो रही उजागर,...

पीएम मोदी के लिए राखी भेज रहीं आश्रय सदन में निवासरत वृद्ध विधवा माताएं, अपने हाथों से तैयार की हैं राखियां

पीएम मोदी के लिए राखी भेज रहीं आश्रय सदन में निवासरत वृद्ध...

ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा विरोध, चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित

ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा...

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की 'वोट चोरी' का किया पर्दाफाश, बोले- इन पांच तरीकों से हो रहा है लोकतंत्र पर बड़ा हमला

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की 'वोट चोरी' का किया पर्दाफाश, बोले-...

Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में लगा दी आग, किया जमकर हंगामा

Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने...

लोक निर्माण विभाग के बाबू को ठेकेदार ने कार्यालय में जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

लोक निर्माण विभाग के बाबू को ठेकेदार ने कार्यालय में जमकर पीटा,...