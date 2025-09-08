बदलते मौसम में सेहत को रखें फिट ,  इन चीजों को खाने से बचें , थाली में चुनें ये आहार

Health in changing weather : मौसम के बदलने का असर सेहत पर सीधे तौर पर पड़ता है। इस मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहता है। इसका सीधा असर हम सबके सेहत पर पड़ता है। खान पान आदतों से जरूरी बदलाव करके मौसम के मिजाज के साथ तालमेल बैठाया जा सकता है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों को और छोटी उम्र के बच्चों की सेहत पर इस मौसम में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सेहत फिट और चुस्त दुरुस्त रखने के लिए समय के अनुकूल सतर्कता रखना चाहिए।

प्रतिरक्षा प्रणाली

बदलते मौसम में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं रखने के लिए उचित पोषण युक्त आहार और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना सेहत के लिए विशेष लाभप्रद होता है।

नियमित व्यायाम

किशोरों को नियमित व्यायाम और स्ट्रीट फूड से उचित दूरी बनाना जरूरी है। इसके साथ

शरीर में किसी भी प्रकार के बदलाव आने या उसके लक्षण दिखने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चहिए।

विटामिन सी

शरीर में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त बनाएं रखने के लिए नींबू, संतरा और जिस फल में इसकी भरपूर मात्रा हो उसका नियमित सेवन करना चाहिए।

स्वच्छ पानी का सेवन

मौसमी बदलाव के समय भरपूर मात्रा में पानी स्वच्छ पानी पीना चाहिए।

साफ सफाई

शरीर को जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उससे अधिक साफ सफाई के वातावरण और ताजी हवा की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस विषय पर बदलते मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। स्ट्रीट फूड से परहेज करें।

पोषण युक्त संपूर्ण थाली

अपने खाने की थाली में दालें, हरी सब्जियां ,फाइबर, खनिज,दही छाछ, रोटी, चावल , प्रोटीन के स्रोत और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए।