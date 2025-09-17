Health in changing weather : बदलते मौसम में सेहत को दें उड़ान , मौसम के हिसाब से पहनें कपड़े  

मौसम का असर सेहत की देखभाल पर पड़ता है। सितंबर का महीना आधा बीत चुका है और अब मौसम धीरे धीरे अक्टूबर की ओर बढ़ने लगा है। बारिश भी अभी तक ठीक ठाक हो रही है। वातावरण में नमी है। ऐसे वक्त में सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता बन जाती है। पौष्टिक खान और आवश्यकता के अनुसार कपड़े का चयन मौसम के उतार चढ़ाव से सेहत को होने वाले नुकसान से बचाता है। आइये जानते है बदलते मौसम में सेहत का किस प्रकार ख्याल रखना जरूरी है।

बदलते मौसम के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को तरोताजा रखें । शरीर में आवश्यकतानुसार पानी की मात्रा बनाए रखें।

बदलते मौसम में तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सुबह शाम कपड़ों पर विशेष ध्यान दें। तापमान के प्रभाव के से बचने के लिए सुरक्षात्मक पोशाक पहनें।

के दौरान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तापमान में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपने कपड़ों को ढालें और स्कार्फ और जैकेट जैसी सुरक्षात्मक वस्त्र पहनें।

बदलते मौसम में मौसमी संतुलित भोजन खाएं और अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाएं।

नियमित शारीरिक गतिविधि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है।

उच्च तनाव स्तर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, इसलिए तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजें।