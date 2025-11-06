  1. हिन्दी समाचार
मतदान के बाद बदले खेसारी लाल यादव के सुर, पवन सिंह पर बयानबाजी के बाद बोले- जनता को फर्क…

बिहार में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें भोजपुरी सितारे भी अपना वोट डालने निकले हैं। खेसारी लाल यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने निकले, जहां उन्होने ने  मीडिया से  बातचीत की।

पढ़ें :- 'खेसारी ने स्टार बनाने के नाम पर 500 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी...' पवन सिंह का पलटवार

पवन सिंह पर बयानबाजी करने के बाद क्या बोले खेसारी?

खेसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों से अपील की कि वो लोग अपने घर से बाहर वोट डालें।  साथ ही उन्होंने पवन सिंह को लेकर दिए बयानों पर भी रिएक्ट किया।  एक्टर ने पवन सिंह की शादी पर कमेंट किया था।  लेकिन अब वोट डालने के बाद, उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता को उनके कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।खेसारी ने पवन सिंह पर कमेंट करने के बाद कहा, ‘छोड़िए ना, किसी पर कमेंट करने से जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है. मैं अपने जीवन में क्या हूं, कैसे हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को फर्क पड़ेगा.’ खेसारी ने आगे राम मंदिर वाली बात पर कहा, ‘राम मंदिर में पढ़कर मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? प्रोफेसर बन जाऊंगा? नहीं…वो आस्था है, वो अलग मुद्दा है.

बता दें कि वोट डालने के बाद  खेसारी ने अपने ऊपर हुई बयानबाजी पर भी कहा कि वो चुनावी मैदान में विकास के लिए खड़े हुए हैं।  कौन उनपर टिप्पणी कर रहा है, इससे बिहार के विकास का कोई लेना-देना नहीं।

पवन सिंह-खेसारी के बीच की लड़ाई

पढ़ें :- खेसारी को नचनिया कहने पर भड़की रोहिणी आचार्य, बीजेपी से पूछा मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत कौन हैं?

पवन और खेसारी दोनों ही सुपरस्टार हैं भोजपुरी सिनेमा में दोनों का नाम सबसे बड़ा   है। उनके बीच एक राइवलरी है, जो किसी से नहीं छिपी. बिहार चुनाव के दौरान खेसारी ने पवन सिंह के खिलाफ खूब बयानबाजी की. उन्होंने एक्टर पर पत्नी ज्योति सिंह संग चल रहे उनके विवाद पर टिप्पणी की थी. खेसारी ने पवन सिंह को लेकर कहा था कि वो एक बीवी पर रहते हैं. ये विवाद पिछले काफी समय से चला आ रहा है. पवन सिंह ने कई मौकों पर खेसारी के कमेंट्स की निंदा की थी और अपनी नाराजगी जताई थी. लेकिन अब अचानक खेसारी लाल यादव के सुर बदल गए हैं।

