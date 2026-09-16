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Kia PV7 : जल्द लॉन्च होगी 11 सीटर इलेक्ट्रिक वैन किआ पीवी7 : जानें डिटेल्स

कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया अब अपनी नई इलेक्ट्रिक वैन लॉन्च करने वाली है।दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी की New electric van का नाम PV7 है, जिसे कंपनी ने आज 16 सितंबर को ग्लोबली पेश कर दिया है। बता दें कि यह किआ की PV सीरीज की दूसरी इलेक्ट्रिक वैन है और इसे छोटे PV5 से ऊपर रखा गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Kia PV7 :  कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया अब अपनी नई इलेक्ट्रिक वैन लॉन्च करने वाली है।दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी की New electric van का नाम PV7 है, जिसे कंपनी ने आज 16 सितंबर को ग्लोबली पेश कर दिया है। बता दें कि यह किआ की PV सीरीज की दूसरी इलेक्ट्रिक वैन है और इसे छोटे PV5 से ऊपर रखा गया है।

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PV7 को Passenger और Cargo, दोनों तरह के मॉडल में लाया जाएगा। कंपनी के अनुसार, PV7 को साल 2027 की दूसरी छमाही में सबसे पहले दक्षिण कोरिया और यूरोप के बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है।

बैटरी पैक
Kia PV7 में 71.5kWh या 96.2kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसके साथ फ्रंट-एक्सल पर लगी (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर होती है। यह मोटर 268hp की पावर और 400Nm का टॉर्क देती है। WLTP के अनुसार, इसकी रेंज 460km तक है। कंपनी का कहना है कि वह बाद में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप भी पेश करेगी।

Kia PV7 को 800V E-GMP.S आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिस पर छोटी PV5 भी बनी है।

फ़ास्ट चार्जर
350kW DC फ़ास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके, इसे 10 से 80 प्रतिशत तक “20 मिनट के आस-पास के समय में” चार्ज किया जा सकता है। इसमें डुअल चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं, जिनमें एक फ्रंट AC/DC चार्जिंग पोर्ट और एक ऑप्शनल रियर-साइड AC चार्जिंग पोर्ट शामिल है।

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Kia PV7 का लुक PV5 जैसा ही है, लेकिन इसे उन खरीदारों की ज़रूरतों के हिसाब से लंबा बनाया गया है जिन्हें ज़्यादा यात्रियों या सामान को ले जाना होता है। इसमें C-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRLs) और पतली LED हेडलाइट्स हैं जो एक ब्लैक ट्रिम से जुड़ी हुई हैं। ग्रिल और बंपर काले रंग के हैं और इनमें कंट्रास्ट के लिए थोड़ी सिल्वर ट्रिम भी दी गई है।

साइड से देखने पर, पैसेंजर और कार्गो दोनों वर्जन में पावर्ड स्लाइडिंग दरवाज़े मिलते हैं, जबकि कार्गो वर्शन में मैन्युअली ऑपरेट होने वाले स्लाइडिंग दरवाज़ों का ऑप्शन भी मिलता है। पैसेंजर वर्शन में ज़्यादा बड़ा ग्लास एरिया है और इसके पिलर काले रंग के हैं, जबकि कार्गो वर्जन में इनकी जगह मेटल-कवर्ड पिलर दिए गए हैं। दोनों वर्जन में एक जैसी व्हील-आर्च क्लैडिंग है, जो PV7 के निचले हिस्से तक जाती है।

Kia PV7 का इंटीरियर PV5 जैसा ही है, जिसमें चौकोर स्टीयरिंग व्हील और 14.6-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह सिस्टम Android Automotive OS पर आधारित Pleos Connect सिस्टम पर चलता है, जो “स्मार्टफोन जैसा इन-व्हीकल अनुभव” देता है। इसमें ड्राइवर के लिए एक पतला डिजिटल डिस्प्ले भी है। पैसेंजर वर्शन के डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जो कार्गो वर्जन में नहीं है।

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