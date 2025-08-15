गरीब किसान की पथरी के इलाज में चोरी हुई किडनी, ये है यूपी का स्वास्थ्य विभाग, 2047 की बात करते है 2025 में कौन देगा जवाब : अखिलेश यादव

लखनऊ। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है । अखिलेश यादव ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद इस्तीफा देंगे या लखनऊ वाले हटाऐंगे। आधे घंटे के अंदर कई हजार लोग इस पोस्ट को शेयर कर चुके है। दरसल मामला कुशीनगर के प्राईवेट नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ है, जहां पथरी के ऑपरेशन के नाम पर मरीज की किडनी ही निकाल ली।

बता दे कि यूपी के कुशीनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक किसान की प्राइवेट अस्पताल में पथरी निकालने के बहाने किडनी ही निकाल ली गई। जिसका पता चलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कम्प मच गया है। फिलहाल अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल का है। पेशे से किसान अलाउद्दीन ने अस्पताल के संचालक इमामुद्दीन और डॉक्टर तार मुहम्मद पर पथरी के ऑपरेशन के नाम पर उनकी किडनी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले की जांच में जुट गया है।

क्या है मामला

कुशीनगर के नेबुआ थाना क्षेत्र निवासी अलाउद्दीन ने बताया कि मई से पेट में दर्द हो रहा था। दर्द जब बर्दाशत से बाहर हो गया तो किसान ने न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में इलाज कराया। अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद पथरी का हवाला देकर रातों-रात ऑपरेशन कर दिया, बिना किसी विशेषज्ञ सर्जन के। ऑपरेशन के बाद उन्हें लगा कि उनकी समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ महीनों बाद दर्द फिर शुरू हो गया। दूसरे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने पर खुलासा हुआ कि उनकी बाईं किडनी गायब है। यह सुनकर अलाउद्दीन के होश उड़ गए। अस्पताल प्रशासन से शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नेबुआ नौरंगिया थाने में मामला दर्ज कराया।

दो डाक्टरों पर दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने संचालक इमामुद्दीन और डॉक्टर तार मुहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है। कुशीनगर के सीएमओ डॉ. ब्रजनंदन ने बताया कि इस मामले की जांच डिप्टी सीएमओ से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस प्राइवेट अस्पताल की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है।

अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद मचा बवाल

न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में किडनी चोरी होने के बाद शासन और प्रशासन दोनों मामले को दबाना चाहते थे। किसान का मुकदमा तो लिख लिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच के नाम पर केवल पीड़ित को टहलाया जा रहा है। शुक्रवार शाम जब यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव को जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होने पीड़ित की फोटो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा की बाले खुद पद से हटेंगे या लखनऊ वाले हटाएंगे।