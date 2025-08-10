लूट के बाद किन्नर और उसके भाई की हत्या, तीन दिन तक कमरे में पड़ा रहा शव

कानपुर। जनपद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बदमाशों ने घर में घुस कर पहले एक किन्नर और उसके भाई की हत्या कर दी, फिर घर में लूटपाट कर फरार हो गए। मामले की जानकारी तीन दिन बाद तब हुई, जब किन्नर की मां घर पहुंची। घर की अलमारी खुली थी और सोने की चूड़ियां समेत जेवर गायब मिले हैं। तीन दिन पहले बेटी का फोन न उठने पर मैनपुरी से मां उसके घर पहुंची तब घटना का पता चला।

मूलरूप से मैनपुरी के कृष्णानगर थानाक्षेत्र के धरमंगपुर निवासी बृजेश दुबे के परिवार में पत्नी गुड़िया, बड़ी बेटी 35 वर्षीय काजल और छोटी बेटी चांदनी व गोद लिया बेटा 12 वर्षीय देवा थे। मां गुड़िया ने बताया कि काजल किन्नर थी। करीब एक माह पहले काजल अपने भाई देवा के साथ खाड़ेपुर योगेन्द्र विहार स्थित केला गोदाम के पास अभिमन्यु सिंह के मकान में किराये पर रहने आई थी। जबकि अभिमन्यु श्याम नगर में रहते हैं। मां के मुताबिक, तीन दिन पहले काजल को कई फोन किए, लेकिन फोन उठा नहीं। अनहोनी की आशंका होने पर वह शनिवार रात मैनपुरी से उसके घर योगेन्द्र विहार पहुंची। गेट की एक चाभी उनके पास भी रहती है। जब अंदर से गेट नहीं खुला तो उन्होंने अपने पास रही चाबी से गेट खोला व अंदर कमरे में पहुंची तो तेज दुर्गंध आ रही थी। फर्श पर बेटे देवा का शव देख चीख पड़ीं। आस पास के लोग पहुंचे तो तेज दुर्गंध से सभी बाहर आ गए। डीसीपी दक्षिण ने बताया कि शव करीब चार दिन पुराना लग रहा है, जिसकी वजह से सड़ने लगा है। दोनों की गला घोंटकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। रिपोर्ट से और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मुहल्ले के एक घर पर लगे सीसी कैमरे की जांच के लिए उनकी डीवीआर कब्जे में ली गई है।

दोस्तों पर हत्या की आशंका

परिजनों ने बताया कि काजल काफी समय से शहर में रहकर शादी-पार्टियों में डांस करती थी। उसकी डांस पार्टी में कई युवक भी किन्नर शामिल थे। योगेन्द्र विहार वाला घर श्याम नगर निवासी अभिमन्यु सिंह का है, जिसे पड़ोस में रहने वाली साथी किन्नर देविका ने ही दिलवाया था। घटना की सूचना भी देविका ने ही दी है। डीसीपी के मुताबिक, परिवार दो युवकों पर लूट के बाद हत्या करने का आरोप लगा रहा है। बताया जा रहा है कि काजल की पहले साथ में डांस करने वाले एक युवक से दोस्ती थी, लेकिन उसके बाद एक नया दोस्त बन गया था, जो काजल को कुछ दिन पहले गांव भी ले गया था।