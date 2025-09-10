किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या, मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात

  1. हिन्दी समाचार
कोटपूतली-बहरोड़ जिले (Kotputli-Baharod District) के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र (Neemrana Industrial Area) में मंगलवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा (Kinnar Guru Madhu Sharma) पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कोटपूतली-बहरोड़ जिले (Kotputli-Baharod District) के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र (Neemrana Industrial Area) में मंगलवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा (Kinnar Guru Madhu Sharma) पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय मधु अपनी टीम के साथ बधाई लेने गई हुई थीं। गोली लगने के बाद उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

वारदात के बाद बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग सीएचसी गेट पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस टीम मौके पर तैनात कर दी गई। नीमराना थाना (Neemrana Police Station) पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है। एडिशनल एसपी शालिनी राज (Additional SP Shalini Raj) और डीएसपी सचिन शर्मा (DSP Sachin Sharma) भी मौके पर मौजूद रहे। समाज के लोगों को समझाकर माहौल शांत करने की कोशिश की।

गुरु मधु शर्मा समाज सेवा में भी थीं सक्रिय 

किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया कि गुरु मधु शर्मा (Guru Madhu Sharma)समाज सेवा में भी सक्रिय थीं। उन्होंने बधाई राशि से वाटर कूलर लगवाए, गौशालाओं को सहयोग दिया, अनाथ बच्चों का पालन-पोषण किया और गरीब बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाया। उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण वे क्षेत्र में लोकप्रिय थीं।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है।

