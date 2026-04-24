किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर किया तंज, कहा- कांग्रेस सांसद के बयान ने विरोधाभासों को किया उजागर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। यह तब हुआ जब राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया, जिससे भाजपा को राज्य में पैठ बनाने का मौका मिल गया। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान में मौजूद विरोधाभासों को उजागर किया। इस बयान में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन साथ ही टीएमसी की आलोचना भी की थी कि उसने भाजपा को राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है और दूसरी तरफ वह कह रहे हैं कि टीएमसी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति के कारण भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव जीतेगी!

बता दे कि राहुल गांधी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा था, अगर सीएम ममता बनर्जी ने एक साफ-सुथरी सरकार चलाई होती और पश्चिम बंगाल का ध्रुवीकरण न किया होता तो भाजपा के लिए बंगाल में पैठ बनाने का कोई रास्ता ही न होता। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ती है और उन्हें हरा सकती है।” इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बताया कि एक आंतरिक आकलन से पता चला है कि पार्टी पहले चरण में जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 110 सीटें जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक का रिकॉर्ड मतदान यह दर्शाता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को चुना है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलविदा कह दिया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की बंगाल टीम ने अपना आकलन किया है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 152 सीटों में से BJP के 110 से अधिक सीटें जीतने की संभावना है। दूसरे चरण को भी ध्यान में रखते हुए, BJP बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान गुरुवार शाम छह बजे समाप्त हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 91.83 प्रतिशत का काफी अधिक मतदान दर्ज किया गया। मतदान समाप्त होने के साथ-साथ, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान के इन उच्च आंकड़ों ने एक सक्रिय चुनावी प्रक्रिया को रेखांकित किया है। दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती चार मई को होगी।