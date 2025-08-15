Kishtwar Cloudburst: फारूक अब्दुल्ला बोले- किश्तवाड़ में मलबे में अभी भी 500 से ज़्यादा लोग फंसे

  1. हिन्दी समाचार
Kishtwar Cloudburst Update: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए भीषण बादल फटने से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 60 हो गई, जबकि दूसरे दिन भी सघन बचाव अभियान जारी है। यह जानकारी जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी है। इस बीच जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मलबे में 500 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जतायी है।

दरअसल, किश्तवाड़ में माता चंडी के हिमालयी मंदिर की ओर जाने वाले मचैल माता यात्रा मार्ग पर अचानक आई बाढ़ के बाद सैकड़ों लोग लापता हैं और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। स्वतंत्रता दिवस पर जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा, “मेरा मानना है कि किश्तवाड़ में मलबे में अभी भी 500 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, और कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या 1,000 से ज़्यादा हो सकती है। यह बेहद दुख की घड़ी है। आज हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। हम इस त्रासदी से खुश तो हैं, लेकिन दुखी भी हैं।”

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की बात

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मुझे अभी-अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया। मैंने उन्हें किश्तवाड़ की स्थिति और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। मेरी सरकार और इस दुखद बादल फटने से प्रभावित लोग उनके समर्थन और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी सहायता के लिए आभारी हैं।”

