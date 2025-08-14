War 2 OTT Release Date: जानिए OTT platform पर कब रिलीज होगी वार 2 , मेकर्स ने दी बड़ी जानकारी

ऋतिक रोशन की और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वार 2’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गयी है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी खुश थे। सोशल मीडिया पर काफी बज़ बना था। फिल्म के ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गयी है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म वार 2 Netflix पर रिलीज होगी। रिलीज होने के करीब 8 सप्ताह के बाद इस फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने वॉर 2 के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर के मध्य तक नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित वॉर 2 में कियारा आडवाणी भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म जूनियर एनटीआर की बॉलीवुड में डेब्यू मूवी है और इसकी मुख्य टक्कर रजनीकांत की आज रिलीज हुई फिल्म कुली से है।

ओपनिंग डे पर कितने करोड़ कमाएगी वार 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ पहले दिन केवल हिंदी भाषा में ही 28 से 32 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है। सभी भाषाओं में यह आंकड़ा 50 से 55 करोड़ के बीच पहुंच सकता है। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। हालांकि रजनीकांत की मूवी से ये कमाई के मामले में पीछे रह सकती है, लेकिन ये भी इस साल रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ सकते है।

एडवांस बुकिंग में भी रहा जबरदस्त प्रदर्शन

एडवांस बुकिंग के मामले में ‘वॉर 2’ की बात करें तो बीती शाम तक इस फिल्म के 270946 (हिंदी), 8635 (तमिल), 318251 (तेलुगू), 9228 (हिंदी IMAX 2D), 2981 (हिंदी 4DX), 527 (हिंदी ICE), 88 (हिंदी DOLBY CINE) 227 (तेलुगू 4DX) और 533 (तेलुगू IMAX 2D) में इतने टिकट बिक चुके हैं। कुल मिलाकर इस फिल्म के भारत में अब तक 611416 टिकट सोल्ड हो चुके थे। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ से पहले टिकट खिड़की पर अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ‘सैयारा’ अपना जलवा दिखा चुकी है।