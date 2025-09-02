Mrunal Thakur : जानिए क्यों विवादों में घिरी Mrunal Thakur, वायरल हो रहा है ये वीडियो

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हाल ही में अपने फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ में नज़र आई थी। एक्ट्रेस एक इंटरव्यु को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक बार फिर ये विवादों में घिरी हुई हैं अभी तक बिपाशा बसु की बॉडी पर कमेंट वाले वीडियो का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच मृणाल का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मृणाल ने अपनी फिल्म सिलेक्शन के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने एक फिल्म को छोड़ दिया था। अब सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अनुष्का शर्मा से जोड़ रहे हैं और जमकर मृणाल को ट्रोल कर रहे हैं। आइए जानते हा इन की आखिर इन्हे लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं।

मृणाल ने फिल्मों को किया रिजेक्ट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मृणाल ठाकुर इंटरव्यू में बिना नाम लिए फिल्म ‘सुल्तान’ के बारे में बात करते हुए अपनी फिल्म सिलेक्शन को लेकर बात कर रही हैं। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्होंने खुद से कई फिल्मों में काम करने से मना किया था, क्योंकि वह उस समय इसके लिए तैयार नहीं थीं। मृणाल ने बताया कि इसमें एक सुपरहिट फिल्म भी शामिल है। उस फिल्म ने अपनी एक्ट्रेस को कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन अगर इस फिल्म को करतीं तो खुद को खो देतीं।

क्या मृणाल ने अनुष्का पर तंज कसा?

बता दें कि सलमान खान की फिल्म ‘सुल्तान’ में लीड एक्ट्रेस के लिए पहली चॉइस मृणाल ठाकुर थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने उनकी जगह ली और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसलिए जब मृणाल ने इंटरव्यू में कहा कि वो भले ही अभी काम न कर रही हों, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है, जो उनके लिए एक बड़ी जीत है, तो अब सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस बात को अनुष्का शर्मा पर तंज मान रहे हैं। इसके साथ ही मृणाल ने कहा कि वो कभी भी तुरंत नाम और पॉपुलैरिटी नहीं चाहती थी क्योंकि जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। तो सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस बात को अनुष्का शर्मा पर तंज मान रहे हैं।

क्या बोल रही पब्लिक?

इंटरव्यू में मृणाल ने किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी इस वायरल वीडियो को लेकर अनुष्का शर्मा के फैंस काफी गुस्सा हैं। इसलिए फैंस अब सोशल मीडिया पर मृणाल को काफी ट्रोल कर रहे। एक्ट्रेस के इस बयान को लोग अनुष्का शर्मा से जोड़ रहे हैं ।