Krishna Janmashtami 2025 : संजय दत्त जन्माष्टमी पर दही-हांडी कार्यक्रम में मटकी फोड़ बने गोविंदा

मुंबई। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Shri Krishna Janmashtami) पर्व पर हर तरफ उल्लास है। सब अपने-अपने अंदाज में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई मंदिर दर्शन के लिए जा रहा है तो कोई घर में पूजा-अर्चना कर रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ क्षेत्रों में दही-हांडी कार्यक्रम (Dahi-Handi Program) आयोजित होते हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Bollywood actor Sanjay Dutt) भी एक ऐसे ही इवेंट में शामिल हुए और दही से भरी हांडी फोड़ी।

संजय दत्त ने फोड़ी दही से भरी हांडी



संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे दही-हांडी कार्यक्रम (Dahi-Handi Program) में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने दही से भरी मटकी फोड़ी। फिर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। उनका यह वीडियो इंस्टैंट बॉलीवुड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है।