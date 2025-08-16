Krishna Janmashtami Live : श्री वेणुगोपाल कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण के लिए विशेष अनुष्ठान और किया अभिषेकम ,बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

  1. हिन्दी समाचार
कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) के अवसर पर त्रिची स्थित श्री वेणुगोपाल कृष्ण मंदिर (Sri Venugopal Krishna Temple) में भगवान कृष्ण (Lord Krishna) के लिए विशेष अनुष्ठान और अभिषेकम (Abhishekam) किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जन्माष्टमी (Janmashtami) के अवसर पर गुजरात के द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर (Dwarkadhish Temple) में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जन्माष्टमी के उत्सव के दौरान मुंबई के दादर क्षेत्र में महिलाओं के एक समूह ने दही हांडी फोड़ी।

