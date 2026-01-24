कृष्णा करुणेश को बनाया गया नोएडा अथॉरिटी का नया CEO, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद हटाए गए थे लोकेश एम

  1. हिन्दी समाचार
नोएडा के सेक्टर 150 में पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में हटाए गए सीईओ की जगह कृष्णा करुणेश को तैनाती दी गयी है। इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा आथॉरिटी की कमान संभालने वाले लोकेश एम को सीएम योगी ने हटा दिया था। वहीं, अब कृष्ण करुणेश नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ बनाए गए हैं। कृष्ण करुणेश 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नोएडा। नोएडा के सेक्टर 150 में पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में हटाए गए सीईओ की जगह कृष्णा करुणेश को तैनाती दी गयी है। इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा आथॉरिटी की कमान संभालने वाले लोकेश एम को सीएम योगी ने हटा दिया था। वहीं, अब कृष्ण करुणेश नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ बनाए गए हैं। कृष्ण करुणेश 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। कृष्ण करुणेश गोरखपुर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। इससे पहले गाजियाबाद के सीडीओ और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वह हापुड़ व बलरामपुर जिले में भी जिलाधिकारी रह चुके हैं।

इंजीनियर की मौत के बाद हटाए गए थे लोकेश एम
बता दें कि, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर आक्रोश था। अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडए अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया।

एसआईटी का हुआ है गठन
वहीं, इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसके साथ ही तीन बिल्डर्स पर भी कार्रवाई हुई है। एसआईटी पांच दिनों में जांच कर रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी।

