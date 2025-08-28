Kriti Sanon Raanjhan Song Controversy: विवादों में घिरा कृति सेनन का Raanjhan सॉन्ग, चोरी का लगा आरोप

Kriti Sanon Raanjhan Song Controversy: एक्ट्रेस कृति सेनन की हिट फिल्म ‘दो पत्ती’ के सुपरहिट सॉन्ग ‘रांझण’ एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये गाना एक बार फिर विवादों में घिर गया है बता दें कि एक इंटरनेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर ने सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर्स सचेत-परंपरा पर गाने की बीट्स को चुराने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले म्यूजिक प्रोड्यूसर का कहना है कि सचेत-परंपरा ने बिना क्रेडिट दिए उनके बीट्स चुराए हैं और इस गाने में इस्तेमाल किए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला

KMKZ ने लगाया चोरी का आरोप

हालांकि इंटरनेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर KMKZ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ‘रांझण’ सॉन्ग के बिट्स को अपना बताया है। इसके साथ ही म्यूजिक प्रोड्यूसर ने दावा किया है कि उन्होंने ये बीट दो साल पहले अपने सॉन्ग ‘गुडबाय’ के लिए बनाया था और ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिसके बिट्स का इस्तेमाल बॉलीवुड फिल्म के ‘रांझण’ सॉन्ग में बिना उनकी अनुमति के किया गया है। इसके अलावा उस सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर्स सचेत-परंपरा ने उन्हें कोई क्रेडिट भी नहीं दिया है।

क्या बोलें KMKZ?

अपने वीडियो में KMKZ ने कहा कि उन्होंने Spotify पर देखा कि इस गाने पर 29 करोड़ स्ट्रीम हुए हैं। इस गाने के क्रेडिट में टी-सीरीज का नाम जा रहा है। इसलिए बीट्स के क्रेडिट के लिए उन्होंने टी-सीरीज और आर्टिस्ट को ईमेल भेजना शुरू किया लेकिन उन्हें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।

T-Series से किया संपर्क

अपनी वीडियो में KMKZ ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर T-Series से भी संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन उनकी कोशिश पूरी तरह असफल रही क्योंकि उन्हें T-Series की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। KMKZ ने आरोप लगाने के बाद वीडियो के लास्ट में ‘रांझण’ सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर्स से ऑफिशियली क्रेडिट और सम्मान की मांग की है।