Kulgam 2 Soldiers Martyred: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और एक आतंकी का शव बरामद, ऑपरेशन जारी

Kulgam Encounter Update: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का आज नौवां दिन है। बीती रात भर इलाके में गोलीबारी जारी रही। इस दौरान देश ने अपने दो वीर सपूतों को खो दिया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए हैं, दो अन्य जवान घायल हुए हैं। 

दरअसल, भारतीय सुरक्षाबलों ने 1 अगस्त को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी विरोधी ‘ऑपरेशन अखल’ शुरू किया था। माना जा रहा है कि घने जंगलों और गुफाओं में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। यह ऑपरेशन पिछले कई दशकों में सबसे लंबा चला रहा आतंक विरोधी अभियान बन गया है। आतंकियों के साथ अब तक मुठभेड़ में एक दहशतगर्द का शव बरामद हुआ है, जबकि दो जवान शहीद और दस जवान घायल हो चुके हैं।

भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहीद जवानों श्रद्धांजलि दी है। चिनार कॉर्प्स ने लिखा, ‘अपडेट ऑपरेशन अखल, कुलगाम… चिनार कोर राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाते हुए वीरों, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। ऑपरेशन जारी है।”

