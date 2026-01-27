  1. हिन्दी समाचार
  3. यूजीसी के नए नियम के विरोध में कूदे कुमार विश्वास, बोले-मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं मेरा, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा …

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर कवि कुमार विश्वास (Poet Kumar Vishwas) का भी दर्द छलका है। उन्होंने एक फेसबुक में लिखा लिखा कि “चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं, मेरा रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर कवि कुमार विश्वास (Poet Kumar Vishwas) का भी दर्द छलका है। उन्होंने एक फेसबुक में लिखा लिखा कि “चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं, मेरा रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा।” कवि कुमार विश्वास भी यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नियमों के खिलाफ हैं।

