संतकबीरनगर जिले की लखपति दीदी बिंद्रा देवी ग्रामीण महिलाओं के लिए बनी प्रेरणास्रोत, 15 अगस्त को लाल किले पर होंगी सम्मानित

संतकबीरनगर। यूपी संतकबीरनगर जिले की कोडरी ग्रामपंचायत बन्तवार की महिला बिंद्रा देवी आज की ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं। बिंद्रा देवी परिवारिक जिम्मेदारी के साथ 30 से 40 हजार रुपए हर माह कमा रही है। तीन बच्चों की परवरिश कर रही है। लखपति दीदी बिंद्रा देवी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर सम्मानित की जाएगी।

बिंद्रा देवी की शादी साल 2000 में रामदास राजभर से हुई। रामदास राजभर स्नातक थे और घर पर रहकर अपनी खेती-बाड़ी का काम करते थे। बिंद्रा देवी ने 2013 में ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया और आज वार्ड नंबर 15 की क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। 2020 में इन्होंने नूडल्स साबुन अगरबत्ती शैंपू जैसे समान तैयार कर स्थानीय बाजार में पहुंचने लगी इस रोजगार को और विस्तार देने के लिए पैसे की आवश्यकता थी।

इसी बीच सरकार की योजनाओं की जानकारी हुई और उसकी सदस्य बनकर समूह के माध्यम से लोन लेकर कारोबार को बेहतर बनाया। उसे लोन के माध्यम से अपने पति के लिए एक ट्रैक्टर भी निकलवाया, जिससे अपनी खेती और बाहर से कमाई की। वहीं बिंद्रा देवी बताती हैं आज बच्चे पढ़ रहे हैं और पति भी टैक्टर के माध्यम से कमाई कर रहे हैं। बिंद्रा देवी को 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा रोहण कार्यक्रम में सम्मानित होंगी।

