Govinda और सुनीता आहूजा के तलाक पर वकील का खुलासा, जानें क्या बोले?

हिन्दी सिनेमा के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहूजा तलाक की खबरों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पहले ही बांद्रा के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। इस मामले पर एक्टर के वकील की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। वकील ने बताया कि कपल के बीच तलाक को लेकर सेटलमेंट हो गया है। चलिए जानते हैं कि गोविंदा के वकील ने इस मामले पर क्या बोलें?
वकील ने क्या कहा?
गोविंदा और सुनीता के तलाक को लेकर उनकी वकील ललित बिंद्रा ने एक मीडिया चैनल पर कहा कि गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें पुरानी हैं। दोनों के बीच अब सेटलमेंट हो चुका है। इस दौरान वकील ने तलाक की खबरों को पुराना मामला बताकर टाल दिया है। साथ ही बताया कि गोविंदा और सुनीता इस बार गणेश चतुर्थी पर एक साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे मामले में वकील के बयान से एक बात क्लियर हो गई है कि अब गोविंदा और सुनीता अलग नहीं होंगे।
An old video of Sunita Ahuja is going viral in which she says that Govinda is a good son and a good brother, but not a good husband.💔#sunitaahuja #ViralVideos #Govinda pic.twitter.com/E8U5M6FiM4
— Irfan isak shaikh (@irfan_speak786) August 22, 2025
गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें
बता दें कि गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस साल की शुरुआत में दोनों के तलाक की अफवाहें उड़ी थीं। उस समय सुनीता अहूजा खुद सामने आकर कहा कि उन्हें और गोविंदा को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। लेकिन बीते शुक्रवार से सोशल मीडिया पर फिर से गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें वायरल होने लगीं।
तलाक की अर्जी
हाउटरफ्लाई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहूजा ने दिसंबर 2024 में तलाक की अर्जी दाखिल कराई थी। इस अर्जी में उन्होंने गोविंदा के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अडल्ट्री, क्रूरता और परित्याग का मामला दर्ज कराया था। वहीं तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रही हैं कि गोविंदा को मेरे जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता है।