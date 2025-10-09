  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ‘मांस छोड़ दो सिर्फ ग्रेवी खा लो…’ फ्लाइट में बुजुर्ग को नॉनवेज खाने के लिए किया मजबूर, दम घुटने से मौत

‘मांस छोड़ दो सिर्फ ग्रेवी खा लो…’ फ्लाइट में बुजुर्ग को नॉनवेज खाने के लिए किया मजबूर, दम घुटने से मौत

Non-vegetarian food on Qatar Airlines: कतर एयरवेज की फ्लाइट में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद उसकी दम घुटने से मौत हो गयी। आरोप है कि मृतक शाकाहारी व्यक्ति थे। लेकिन, उन्हें नॉनवेज खाने से मांस छोड़कर सिर्फ ग्रेवी खाने की सलाह दी गयी। जिसके बाद बुजुर्ग ने मांस को हटाकर भोजन खाने की कोशिश की। जिसके बाद उनका दम घुटने लगा और उनकी मौत हो गयी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Non-vegetarian food on Qatar Airlines: कतर एयरवेज की फ्लाइट में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद उसकी दम घुटने से मौत हो गयी। आरोप है कि मृतक शाकाहारी व्यक्ति थे। लेकिन, उन्हें नॉनवेज खाने से मांस छोड़कर सिर्फ ग्रेवी खाने की सलाह दी गयी। जिसके बाद बुजुर्ग ने मांस को हटाकर भोजन खाने की कोशिश की। जिसके बाद उनका दम घुटने लगा और उनकी मौत हो गयी।

पढ़ें :- फर्रुखाबाद में टेक ऑफ करते अनियंत्रित हुआ विमान झाड़ियों में घुसा, सभी लोग सुरक्षित

जानकारी के अनुसार, यह मामला 30 जून, 2023 का है, जब लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रही 15.5 घंटे कतर एयरवेज की फ्लाइट में शाकाहारी यात्री डॉ. अशोका जयवीरा सफर कर रहे थे। इस दौरान डॉ. अशोका जयवीरा ने शाकाहारी भोजन का ऑर्डर किया था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई भोजन उपलब्ध नहीं है और उन्हें मांसाहारी भोजन दिया गया। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉ. जयवीरा को मांसाहारी भोजन में से मांस हटाकर खाने की सलाह दी।

दक्षिणी कैलिफोर्निया के रिटायर्ड हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. जयवीरा ने मजबूरी में मांस को हटाकर खाने की कोशिश की। इस दौरान उनका दम घुटने लगा और वे बेहोश हो गए। फ्लाइट क्रू ने मदद की कोशिश की। मेडएयर के दूरस्थ चिकित्सा सलाहकारों से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। फ्लाइट को आखिरकार एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में लैंड कराया गया। फिर डॉ. जयवीरा को अस्पताल ले जाया गया।

इसके बाद 3 अगस्त, 2023 को डॉ. जयवीरा की मौत हो गई। उनकी मौत की वजह एस्पिरेशन निमोनिया बताई गयी, जो भोजन या तरल पदार्थ के फेफड़ों में चले जाने से होने वाली एक गंभीर फेफड़े की बीमारी है। इस मामले में मृतक के बेटे सूर्या जयवीरा ने कतर एयरवेज के खिलाफ गलत मौत का मुकदमा दायर किया है, जिसमें भोजन सेवा और चिकित्सा इमरजेंसी में लापरवाही का आरोप लगाया गया है।

डॉ. जयवीरा के बेटे ने अपने पिता की मौते के मामले मुकदमे कर $128,821 की क्षतिपूर्ति की मांग की है, जो गलत मौत और लापरवाही के लिए न्यूनतम वैधानिक राशि है। मुकदमा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देता है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दुर्घटना के कारण होने वाली चोट या मृत्यु के लिए एयरलाइन की सख्त जवाबदेही को निर्धारित करता है। इस कन्वेंशन के तहत अधिकतम $175,000 तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

पढ़ें :- VIDEO : शाहरुख खान जनसुराज पार्टी का कर रहे हैं प्रचार, बोले- आपका वोट पावर ऑफ अटॉर्नी, आप तय करेंगे सत्ता का चरित्र कैसा होगा?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'मांस छोड़ दो सिर्फ ग्रेवी खा लो...' फ्लाइट में बुजुर्ग को नॉनवेज खाने के लिए किया मजबूर, दम घुटने से मौत

'मांस छोड़ दो सिर्फ ग्रेवी खा लो...' फ्लाइट में बुजुर्ग को नॉनवेज...

North korea: शौक या मजबूरी ? नॉर्थ कोरिया के लोग बाघ , भालू, उदबिलाव को मारकर खा रहे हैं

North korea: शौक या मजबूरी ? नॉर्थ कोरिया के लोग बाघ ,...

PM Modi reacts to Trump’s Gaza peace deal: पीएम मोदी ने किया गाजा शांति प्रस्ताव का स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की जमकर तारीफ

PM Modi reacts to Trump’s Gaza peace deal: पीएम मोदी ने किया...

Vietnam Typhoon Matmo : वियतनाम में मत्मो तूफान ने मचाया हाहाकार, पशुधन और फसल बुरी तरह प्रभावित

Vietnam Typhoon Matmo : वियतनाम में मत्मो तूफान ने मचाया हाहाकार, पशुधन...

टीटीपी आतंकियों ने मुठभेड़ में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 जवानों को मौत के घाट उतारा

टीटीपी आतंकियों ने मुठभेड़ में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 जवानों...

Ecuador President : इक्वाडोर के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला , कार पर गोलियों और पत्थरों से हुआ अटैक

Ecuador President : इक्वाडोर के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला , कार पर...